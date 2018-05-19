В российском посольстве в Великобритании с радостью восприняли сообщения СМИ о выписке из больницы пострадавшего при ЧП в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В российском посольстве в Великобритании с радостью восприняли сообщения СМИ о выписке из больницы пострадавшего при ЧП в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля."Мы удовлетворены тем, что лечение Скрипаля было успешным и привело к его выписке из больницы. Желаем ему полного выздоровления", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря посольства РФ.Вместе с тем он с сожалением констатировал, что о таком важном событии дипломаты вновь вынуждены узнавать из СМИ, а британская сторона продолжает уходить от прямого общения с посольством по вопросам, касающимся состояния здоровья и местонахождения Скрипаля и его дочери Юлии."Это нас категорически не устраивает. Требуем строгого выполнения положений двусторонней Консульской конвенции 1965 года, согласно которой мы имеем право на общение с нашими гражданами", — подчеркнул пресс-секретарь посольства.При возможности лично убедиться в том, что с Сергеем и Юлией Скрипалями все хорошо, Россия будет рассматривать действия Великобритании как насильственное удержание или похищение российских граждан, указал он.Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли отравленными в Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, Россия это категорически отрицает.