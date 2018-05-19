В Греции стартовал чемпионат Европы по самбо. В первый же день российские самбисты стали обладателями девяти медалей, из которых три золотых, одна серебряная и пять бронзовых.По итогам первого соревновательного дня чемпионата Европы сборная России занимает второе место в общекомандном зачете.

В Греции стартовал чемпионат Европы по самбо. В первый же день российские самбисты стали обладателями девяти медалей, из которых три золотых, одна серебряная и пять бронзовых.Золото было завоевано выступающим в весовой категории до 90 кг Антоном Коноваловым, а в женской части соревнований триумфаторами стали Яна Шевченко в весовой категории до 60 кг и Ольга Титова в весе до 48 кг.Единственное серебро России принес Виктор Немков. Обладателями бронзовых медалей стали Евгений Еремин (в весе до52 кг), Родион Асканаков (до 57 кг), Евгений Сухомлинов (до 68 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг) и выступающий в весовой категории боевого самбо до 74 кг Николай Гончаров.По итогам первого соревновательного дня чемпионата Европы сборная России занимает второе место в общекомандном зачете. Лидерами являются спортсменами из Украины, завоевавшие четыре золота, одно серебро и две бронзы. Замыкают тройку лучших самбисты из Белоруссии (одно золото, два серебра, три бронзы).