Двусторонние российско-американские отношения на Смоленской площади обсудили замглавы МИД России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Хантсман. Также они обговорили и другие аспекты международной повестки дня.

Двусторонние российско-американские отношения на Смоленской площади обсудили замглавы МИД России Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Хантсман. Также они обговорили и другие аспекты международной повестки дня.После того, как Вашингтон отказался проводить консультации в Москвой на площадке Всемирной торговой организации по вопросу о введении ограничений на поставку стали и алюминия, Россия уведомит ВТО о намерении ввести ответные меры против США, сообщает "Интерфакс". Они будут эквивалентны нанесенному ущербу от американских ограничений для российского стального и алюминиевого экспорта, заверила пресс-служба Минэкономразвития.Российский запрос в США был отправлен 19 апреля 2018 года. На ответ предоставляется один месяц. Вашингтон ответил так же, как и другим странам, против которых вводились ограничительные меры: мол, США не считают свои действия специальными защитными мерами.Теперь уже Россия имеет право уведомить США через ВТО о своих действиях. И через 30 дней после такого уведомления у Москвы появится право ввести ответные меры на введенные для российского экспорта стали и алюминия ограничения.