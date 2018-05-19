Пятикратная чемпиона турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в столице Италии Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 3,35 млн долларов. Она выиграла матч у пятой сеяной Алены Остапенко из Латвии.

Пятикратная чемпиона турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в столице Италии Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 3,35 млн долларов. Она выиграла матч у пятой "сеяной" Алены Остапенко из Латвии.Остапенко отлично играет на грунте и в прошлом году стала чемпионкой французского "Шлема", выиграв финал Roland Garros. В матче против латвийки Шарапова на тай-брейке проиграла первы йсет (6:7), но в двух следующих была сильнее – 6:4, 7:5. В полуфинале она сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Каролин Гарсия (Франция).