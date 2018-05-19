Их противостояние - словно голливудский блокбастер о супергероях, которым они не уступают ни по способностям, ни по настрою. Памела Андерсон, Джефф Монсон и Николай Валуев рассудят очные поединки битбоксера из Южной Кореи, ансамбля сантехников из Петербурга и других участников Лиги удивительных людей.

Их противостояние — словно голливудский блокбастер о супергероях, которым они не уступают ни по способностям, ни по настрою, ни по составу сопровождающего их жюри. Памела Андерсон, Джефф Монсон и Николай Валуев уже 20 мая рассудят очные поединки битбоксера из Южной Кореи, ансамбля сантехников из Петербурга и других участников "Лиги удивительных людей".Кажется, после фееричного шоу 13 мая зрителей уже сложно чем-то удивить. Победители первого выпуска — братья из Африки — буквально сразили жюри наповал. Но "Лига удивительных людей" продолжается, впереди не менее ошеломляющие выступления.Команда по спортивному чирлидингу из Екатеринбурга "Феномен А" лучшая в стране. Признаются, что исполнять невероятные кульбиты в условиях телевизионного шоу сложно вдвойне.- Площадка не своя, свет другой, музыка, прожекторы, есть свои сложности.Редкий жанр: соперником для уральских спортсменов вызвалась быть команда по ритмической гимнастике из Японии. Впрочем, в таком шоу главное не одержать победу над соперником, а завоевать сердца зрителей. Знаменитый битбоксер Бигмен ради этого специально приехал из Кореи."Я просто хочу показать, что такое битбокс. Битбокс это тоже музыка", — объясняет Бигмен, участник шоу "Лига удивительных людей".Соперники Бигмена поражают не столько мастерством исполнения, сколько инструментом, который на проект привезли музыканты из Санкт-Петербурга."Это забор из ПВХ сантехнических труб, на самом деле это музыкальный инструмент", — объясняет Том Пастухов, участник шоу "Лига удивительных людей".Спортивный чирлидинг, художественная гимнастика, синхронное плавание, танцы в аэротрубе, цирковое искусство и не только. Покорители воды, воздуха и человеческих возможностей. Артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями. Они приехали в Москву со всех концов земного шара, чтобы заявить о своем таланте и войти в "Лигу удивительных людей".Жюри такого конкурса, конечно, звездное. И собирали его, как и участников, по всему миру."Честно сказать, на первой программе я думал, что будет что-то, что мне понравится, и что-то, что мне не понравится. Но было вообще не так, мне понравилось все! И было очень сложно выбрать", — рассказывает Джефф Монсон, член жюри шоу "Лига удивительных людей"."Было, наверное, непросто собрать всех удивительных людей со всего мира. Россия огромная страна, и у нас хватает талантов. Поэтому я уверен, что мы можем абсолютно всему миру противостоять", — поясняет Николай Валуев, член жюри шоу "Лига удивительных людей".По итогам каждого поединка судьи должны выбрать лучшего, для этого у них ограниченное количество времени."Здесь совершенно разные искусства, разные затраты, разные умения. И здесь я поняла: что сердце мое подсказывает, то я и буду делать", — говорит Мария Аронова, член жюри шоу "Лига удивительных людей".Очередная серия батлов мировых рекордсменов состоится уже 20 мая в 18:00 во втором выпуске "Лиги удивительных людей".