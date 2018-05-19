Число жертв авиакатастрофы на Кубе выросло: в госпитале Calixto Garcia в Гаване скончалась одна из выживших женщин. Еще две женщины находятся в реанимации этого госпиталя, их состояние – тяжелое.

Число жертв авиакатастрофы на Кубе выросло: в госпитале Calixto Garcia в Гаване скончалась одна из выживших женщин. Еще две женщины находятся в реанимации этого госпиталя, их состояние – тяжелое. Ранее скончался выживший мужчина, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета. На его борту было 110 человек (6 членов экипажа и 104 пассажира), большинство – кубинцы.