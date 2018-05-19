Инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ГИБДД провели уроки безопасности в школах № 1505 и № 1290....

Инспектор Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Измайлово капитан полиции Елена Дмитриенко, инспектор ОДН ОМВД России по району Преображенское лейтенант полиции Игорь Захаров и инспектор Отдельного батальона ГИБДД УВД по ВАО старший лейтенант полиции Игорь Крючков провели уроки безопасности в школах № 1505 и № 1290.В рамках мероприятий Елена Дмитриенко и Игорь Захаров рассказали детям о том, как следует себя вести в общественных местах. Особое внимание было уделено теме поведения на улице в темное время суток, а также при возникновении конфликтных ситуаций и их мирному решению.Игорь Крючков напомнил ученикам о Правилах дорожного движения при пересечении автомобильных дорог, а также о мерах предосторожности на дорогах в темное время суток. Также сотрудники полиции рассказали об административной ответственности, предусмотренной за мелкое хулиганство, и о видах наказания за совершение проступка.После урока дети еще долго не отпускали инспекторов: каждый хотел успеть задать свой вопрос. Многие интересовались службой в полиции. На прощание полицейские пожелали детям успешно закончить учебный год и хорошо отдохнуть летом.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73