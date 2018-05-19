Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей против команд Австрии и Турции рассказал о степени готовности российских футболистов. Также наставник рассказал об отсутствующих на первой тренировке игроках.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей против команд Австрии и Турции рассказал о степени готовности российских футболистов. Также наставник рассказал об отсутствующих на первой тренировке игроках."Насколько команда готова к чемпионату мира? Пока еще сложно сказать ведь мы только начали свою работу, — приводит слова Черчесова Спорт24.Ru. – Сегодня мы провели лишь втягивающую тренировку, а уже завтра сделаем небольшой тест для оценки состояния всех футболистов. Позже мы сравним эти показатели с данными прежних сборов"."Что же до отсутствующих, то Габулов, Нойштедтер и Черышев пока находятся в распоряжении своих клубов, у них еще игры. Они присоединятся к нам уже в Австрии. У Дзюбы вчера поднялась температура до 37-ми градусов. Он побегал немного, но на поле мы его не рискнули выпускать в такую погоду. Надеемся, что с завтрашнего дня он уже будет в общей группе".Напомним, что товарищеские матчи с Австрией и Турцией пройдут 30 мая и 5 июня соответственно. На чемпионате мира российские футболисты встретятся с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).