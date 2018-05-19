Басманный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Никиту Колесникова по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Никиту Колесникова по делу о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа. Аналогичное решение было принято и в отношении еще одного фигуранта — бывшего замминистра культуры Григория Пирумова.Басманный суд был вынужден на несколько минут отложить вынесение своего решения. Григорию Пирумову стало плохо в зале заседаний, ему вызвали скорую. После того, как медики оказали помощь обвиняемому, судья Елена Ленская объявила, что до 16 июля он пробудет под стражей.Экс- заместитель министра культуры подозревается в мошенничестве, а именно — в хищении не менее 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По делу проходят еще два фигуранта — Борис Мазо, бывший директор департамента управления имущества Минкультуры, и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Именно Григория Пирумова следователи называют лидером этой преступной группировки.Согласно материалам дела, подозреваемые заключили госконтракт, но не собирались его исполнять. Полученные средства они перечислили в подконтрольные организации.Задержанные с таким обвинением не согласны. Бывший замминистра в зале суда заявил, что не мог совершать этого преступления, поскольку не имел полномочий влиять на строительство зданий Эрмитажа. Он уверял, что музейный комплекс сам проводит конкурсы и контролирует работы. Адвокаты экс-чиновника после заседания заявили, что будут сегодняшнее решение суда обжаловать, добиваясь освобождения подзащитного из СИЗО.Это не первое дело о мошенничестве, фигурантами которого являются Григорий Пирумов, Никита Колесников и Борис Мазо. В 2017 году Дорогомиловский суд признал их виновными в хищении 160 миллионов рублей, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, драматического театра в Пскове, музея космонавтики в Калуге и других объектов. Тогда всех обвиняемых отпустили из зала суда после объявления приговора.