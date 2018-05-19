Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочных политиков современности. Подробностей о его личной жизни крайне мало, сведения о характере главы КНДР, его увлечениях и предпочтениях также практически отсутствуют. Тем не менее, в СМИ иногда утекает информация, по которой можно составить общий портрет северокорейского лидера, а также узнать интересные подробности о его прошлом и настоящем.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – один из самых загадочныхполитиков современности. Подробностей о его личной жизни крайне мало, сведенияо характере главы КНДР, его увлечениях и предпочтениях также практическиотсутствуют. Тем не менее, в СМИ иногда утекает информация, по которой можносоставить общий портрет северокорейского лидера, а также узнать интересныеподробности о его прошлом и настоящем.Тайное детствоДата рождения будущего высшего руководителя неизвестна. Поодним данным, он появился на свет то ли 8 января, то ли 5 июля 1983 года.Другие утверждают, что родился Ким в 1984 году, третьи заявляют, что в 1982. Поданным разведки Южной Кореи, лидер КНДР родился все-таки в 1984 году. Как бы тони было, но на сегодняшний день он является одним из самых молодых лидеров вмире.О детском периоде его жизни известно крайне мало. Фотографиитого периода официально нигде и никогда не публиковались. Жизнь мальчикатщательно скрывалась северокорейскими спецслужбами. Его отец – бывший главаСеверной Кореи Ким Чен Ир – старался максимально спрятать отпрыска отпосторонних глаз.Под другим именемПо некоторым сведениям, подросток учился в престижной школев Берне, Швейцария с 1998 по 2000 годы. Однако в списке студентов он значилсякак сын работника северокорейского посольства Пак Ын или Непак. Кто-топодвергает сомнению достоверность этой информации, другие сравниваютединственную имеющуюся с той поры фотографию, где, предположительно, изображенстудент Ким Чен Ын с его нынешними изображениями. Как утверждают учившиеся сним люди, это действительно был Ким.По воспоминаниям сокурсников, он был скромным и в некоторойстепени замкнутым молодым человеком. С девушками общаться не умел, чувствовалсебя в их компании неловко. Да и в целом взаимоотношениями с противоположнымполом будущий северокорейский лидер не очень интересовался. Гораздо увлекательнеедля него был спорт: младший Ким играл в баскетбол, был фанатом американскойНациональной баскетбольной ассоциации и Майкла Джордана. Тем не менее, ужебудучи главой КНДР Ким Чен Ын лично участвовал в отборе девушек для местнойпоп-группы "Моранбон".Звезда и генийНемногие знают, что помимо "Высшего руководителя КНДР,руководителя партии, армии и народа" у северокорейского вождя есть немалодругих, гораздо более пафосных титулов. "Новая звезда","блистательный товарищ" и даже "гений среди гениев" – это всеон. Кроме того, Ким Чен Ын имеет докторскую степень по экономике малазийскогоуниверситета.Проблемы со здоровьемБольшая часть известных нам фактов о лидере КНДР добыты полинии южнокорейской разведки. Так, в 2009 году в отчетах указывалось, что Кимболен диабетом и страдает гипертонией, кроме того, его называли заядлымкурильщиком.По неподтвержденным данным, Ким Чен Ын чрезмерно увлекаетсяалкоголем. Во всяком случае, так утверждал его бывший шеф-повар. Он же заявлял,что северокорейский лидер страдает от ожирения: за последние годы он набраллишние 30 килограммов веса, а общая масса его тела превысила 130 килограммов.Любитель "Найков"Несмотря на грозные речи в адрес Запада, глава КНДР не прочьприобщиться к некоторым его благам. Например, к кроссовкам фирмы"Найк". Как утверждают в Южной Кореи, Ким до некоторого временивладел огромной коллекций обуви этого бренда.Игры с внешностьюОпять же, по данным южнокорейских СМИ, глава КНДР могперенести несколько пластических операций. Причина – стремление быть внешнепохожим на своего деда, основателя Северной Кореи и Ким Ир Сена. Младший Кимякобы является большим поклонником своего предка и старается во всем на негопоходить.Кроме того, "гений среди гениев" якобы боитсяпарикмахеров и сам стрижет свои волосы. Стиль полубокс, который так полюбилсяКиму, после его прихода к власти стал настоящим писком моды средисеверокорейских мужчин. Все хотят бы похожими на руководителя.Семейные страстиПо некоторым сведениям, у Кима двое детей от супруги Ли СольЧжу, с которой они поженились в 2009 году. Первый ребенок родился в 2010 или2011 году, второй – в декабре 2012. Пол детей неизвестен.При этом в августе 2013 года в западных СМИ активноциркулировала новость о казни бывшей подруги северокорейского лидера Хен СонВоль, с которой они встречались в 2000-х. Молодые люди расторгли отношения понастоятельной просьбе Ким Чен Ира. Впрочем, информация в итоге неподтвердилась.Но подтвердилась информация о казни дяди Кима Чан Сон Тхома.В северокорейских СМИ он был обвинен в госизмене. По некоторым данным, Ким ЧенЫн боялся конкуренции во власти со своим родственником.