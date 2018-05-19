Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинальном поединке турнира в Риме переиграл японского соперника Кея Нисикори. Серб победил по итогам трех сетов – 2:6, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты. За выход в финал Джокович поборется со второй ракеткой мира – испанцем Рафаэлем Надалем.

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинальном поединке турнира в Риме переиграл японского соперника Кея Нисикори. Серб победил по итогам трех сетов – 2:6, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.За выход в финал Джокович поборется со второй ракеткой мира – испанцем Рафаэлем Надалем, который в своем матче одолел итальянца Фабио Фоньини – 4:6, 6:1, 6:2. Примечательно, что накануне очного противостояния серб и испанец провели между собой 50 поединков и на данный момент преимущество на стороне Джоковича. Однако на грунтовом покрытии, на котором проводится римский турнир, именно Надаль имеет явный перевес – 15 побед против 7 у серба.Во второй паре претендентов на финал встретятся представитель Германии Александр Зверев и хорват Марин Чилич. Оба полуфинала состоятся 19 мая.