Стрельба в школе в Техасе. Первые сообщения выглядят скверно. Да хранит всех Господь! Эту новость президент США Дональд Трамп написал в свой Twitter после известий о стрельбе в школе техасского Санта-Фе. Всего в школе в Санта-Фе учатся около 1400 детей и подростков.

"Стрельба в школе в Техасе. Первые сообщения выглядят скверно. Да хранит всех Господь!" Эту новость президент США Дональд Трамп написал в свой Twitter после известий о стрельбе в школе техасского Санта-Фе. Всего в школе в Санта-Фе учатся около 1400 детей и подростков.School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.Жертвами стрельбы стали как минимум восемь человек, сообщает ТАСС. Есть пострадавшие, но их количество шериф округа Харрис не назвал. Пострадавшим в бойне оказывается медицинская помощь.Стрельбу в учебном заведении открыл один из учащихся школы. Он задержан полицией. О мотивах поступка стрелка пока ничего не известно.Это не первая стрельба в американских школах в 2018 году.По подозрению в стрельбе в школе калифорнийского Палмдейла 11 мая задержан 14-летний подросток. Оружие найдено. Был ранен в руку и госпитализирован один человек.14 февраля исключенный из школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" во флоридском Парклэнде за нарушения дисциплины Николас Круз из огнестрельного оружия убил 17 и ранил 15 человек. Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Сейчас стрелок находится в тюрьме в Форт-Лодердейле. Его обвиняют в покушении на убийство и в умышленном убийстве. По совокупности преступлений бывшему школьнику грозит смертная казнь.