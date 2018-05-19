Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил правительство Израиля в подражании Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил правительство Израиля в подражании Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини.Как передает ТАСС, со ссылкой на Анатолийское агентство, руководитель турецкого правительства выступил 18 мая в ходе своего выступления на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.По словам Йылдырыма власти Израиля демонстрируют мировому сообществу, что являются оккупантами и не считаются с нормами права. Премьер-министр призывал все страны мира поддержать палестинцев, чтобы, по его словам, выступить единым фронтом "против несправедливости, насилия и оккупации".После него микрофон взял лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, который обрушился с критикой на ряд арабских государств: "Почему Эр-Рияд, Абу-Даби или Каир не оказывают поддержку Палестине? Эти страны избегают упоминаний Иерусалима и Палестины и выступают лишь с поверхностной критикой в адрес Соединенных Штатов и Израиля. Это позорно!"Как передает РИА Новости, выступая на том же митинге и комментируя недостаточно активную поддержку палестинцев со стороны арабских стран, президент Турции Тайип Эрдоган с горечью отметил, что исламский мир не справился с экзаменом по Иерусалиму.Впрочем, по его словам, этот "экзамен" не сдала вся ООН, которая ничего не смогла противопоставить желанию США перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим."Мы, мусульмане, ничего не делаем, кроме того, что осуждаем", — заявил Эрдоган и подчеркнул, что "если мусульмане станут едиными и вместе встанут против гнета, то безрассудство Израиля долго не продлится".При этом он отметил, что нельзя отождествлять еврейский народ с сионистами, а также призвал американцев протестовать против политики своего президента.Как передает "Интерфакс", заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели подвергла критике предложение, одобренное большинством голосов в Совете по правам человека ООН, о проведении независимого международного расследования столкновений израильских военных и палестинцев в секторе Газа, в ходе которых погибли 60 арабов и еще 2800получили ранения.По ее словам, Совет по правам человека ООН предпочитает поддерживать ХАМАС "вместо того, чтобы поддержать право Израиля защищать себя от террора"За данный проект высказались 29 стран, 14 стран, в том числе Германия и Великобритания, воздержались от голосования, а США и Австралия — проголосовали против расследования.