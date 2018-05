После стрельбы в школе в Санта-Фе задержаны два человека. Это сам стрелок и еще один человек, причастность которого к убийству восьми человек пока неизвестна. Российские граждане в бойне в техасской школе не пострадали. Это заявление сделало российское генконсульство в Хьюстоне.

После стрельбы в школе в Санта-Фе задержаны два человека. Это сам стрелок и еще один человек, причастность которого к убийству восьми человек пока неизвестна. Российские граждане в бойне в техасской школе не пострадали. Это заявление сделало российское генконсульство в Хьюстоне со ссылкой на ответ из Госдепа США и офиса шерифа округа Гальвестон.По другим данным, жертвами школьной бойни стали 10 человек. Кроме того, в школе Санта-Фе предположительно обнаружены взрывчатые вещества. Взрывные устройства найдены в самой школе, где была стрельба, и рядом со школьным общежитием. Их обезвреживанием занимаются саперы.Школа в Санта-Фе находится в 50 километрах к юго-востоку от Хьюстона, напоминает ТАСС. В ней учатся 1400 человек. На новость о стрельбе в школе сразу же отреагировал президент США Дональд Трамп."Стрельба в школе в Техасе. Первые сообщения выглядят скверно. Да хранит всех Господь!" – написал он в своем Twitter.We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.