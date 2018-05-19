Участники акции вышли на улицы города, чтобы в очередной раз напомнить водителям о необходимости перевозки детей в детских удерживающих устройствах.

В рамках профилактической операции «Внимание, дети!» сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с ЮИДовцами средней общеобразовательной школы № 7 организовали акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Детское кресло – спасенная жизнь!».Участники акции вышли на центральные улицы города, чтобы в очередной раз напомнить водителям о необходимости перевозки детей в детских удерживающих устройствах, а пассажиров постарше – быть пристегнутыми ремнями безопасности.За время проведения профилактического мероприятия госавтоинспекторы и ребята провели с водителями профилактические беседы о соблюдении Правил дорожного движения и рассказали об увеличении числа дорожных аварий, в которых получают травмы дети дошкольного возраста.Кроме этого, каждый водитель получил информационные буклеты с полезной информацией.