В Крыму вспоминают жертв депортации народов полуострова. Памятные акции прошли в разных городах.

В Крыму вспоминают жертв депортации народов полуострова. Памятные акции прошли в разных городах.Вечером жители Симферополя на главной площади выложили из зажжённых свечей контур России. В 1944 году с полуострова вывезли тысячи крымских татар, греков, армян, болгар и представителей других народов.В 2014 году президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации. А в 2015 он поручил содействовать созданию общественных объединений, организаций и проведению памятных акций, сообщает "Россия 24".