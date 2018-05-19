Своим мастерством с участниками акции поделились инструкторы по огневой и физической подготовке УВД по ЗАО. С ребятами была проведена разминка, затем полноценная зарядка и веселая эстафета...
В УВД по ЗАО в рамках проведения Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции», сотрудники полиции при поддержке Общественного совета при УВД по ЗАО и Женсовета Управления провели спортивные занятия для детей и молодежи.
С радостью на зарядку приехали ребята из детского хореографического ансамбля «Формула радости», который уже на протяжении многих лет представляет УВД по ЗАО на смотрах-конкурсах художественной самодеятельности органов внутренних дел г. Москвы, является постоянным участником концертов «Московские полицейские – москвичам». Ансамбль всегда приезжает на праздничные мероприятия для сотрудников и ветеранов Управления внутренних дел по Западному округу.
Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к спорту.
Своим мастерством с участниками акции поделились инструкторы по огневой и физической подготовке УВД по ЗАО. С ребятами была проведена легкая разминка, затем полноценная зарядка и закончилось все веселой эстафетой. С огромным интересом дети изучали приемы самозащиты, которые показали полицейские. Но особый восторг получила команда «Формула радости» от победы в перетягивании каната с командой инструкторов.
Начальник Отделения профессиональной подготовки УВД по ЗАО старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер поделился с ребятами секретом бодрости и хорошего самочувствия, рассказал, о необходимости заниматься спортом, чтобы всегда оставаться в отличной физической форме.
Дети в свою очередь подготовили для стражей порядка концерт, исполнив свои лучшие номера.
Представитель Общественного совета при УВД по ЗАО Игорь Чурин отметил, что физическая нагрузка полезна для людей всех возрастов. Он сказал: «Здоровый образ жизни очень важен. Это залог успешного развития личности и общества. Спорт несет здоровье, силу, закаляет характер, учит преодолевать трудности».
Проведенное мероприятие зарядило гостей и сотрудников бодростью и позитивным настроением на целый день.
Пресс-служба УВД по ЗАО
8(499) 233-91-39