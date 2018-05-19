Своим мастерством с участниками акции поделились инструкторы по огневой и физической подготовке УВД по ЗАО. С ребятами была проведена разминка, затем полноценная зарядка и веселая эстафета...

В УВД по ЗАО в рамках проведения Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции», сотрудники полиции при поддержке Общественного совета при УВД по ЗАО и Женсовета Управления провели спортивные занятия для детей и молодежи.С радостью на зарядку приехали ребята из детского хореографического ансамбля «Формула радости», который уже на протяжении многих лет представляет УВД по ЗАО на смотрах-конкурсах художественной самодеятельности органов внутренних дел г. Москвы, является постоянным участником концертов «Московские полицейские – москвичам». Ансамбль всегда приезжает на праздничные мероприятия для сотрудников и ветеранов Управления внутренних дел по Западному округу.Главной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к спорту.Своим мастерством с участниками акции поделились инструкторы по огневой и физической подготовке УВД по ЗАО. С ребятами была проведена легкая разминка, затем полноценная зарядка и закончилось все веселой эстафетой. С огромным интересом дети изучали приемы самозащиты, которые показали полицейские. Но особый восторг получила команда «Формула радости» от победы в перетягивании каната с командой инструкторов.Начальник Отделения профессиональной подготовки УВД по ЗАО старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер поделился с ребятами секретом бодрости и хорошего самочувствия, рассказал, о необходимости заниматься спортом, чтобы всегда оставаться в отличной физической форме.Дети в свою очередь подготовили для стражей порядка концерт, исполнив свои лучшие номера.Представитель Общественного совета при УВД по ЗАО Игорь Чурин отметил, что физическая нагрузка полезна для людей всех возрастов. Он сказал: «Здоровый образ жизни очень важен. Это залог успешного развития личности и общества. Спорт несет здоровье, силу, закаляет характер, учит преодолевать трудности».Проведенное мероприятие зарядило гостей и сотрудников бодростью и позитивным настроением на целый день.Пресс-служба УВД по ЗАО8(499) 233-91-39