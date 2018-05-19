Избран новый президент Союза биатлонистов России. Им стал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, одержавший победу над трехкратным чемпионом Виктором Майгуровым.

Избран новый президент Союза биатлонистов России. Им стал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев, одержавший победу над трехкратным чемпионом Виктором Майгуровым.Президент СБР определился только в третьем туре. 40 делегатов отчетно-выборной конференции отдали голоса Драчеву. Майгуров набрал 16 голосов. "Я не думал, что будет такая жесткая конкуренция. Так получилось из-за устава, согласно которому для победу нужно было набрать 2/3 голосов. Если бы было просто большинство, я победил бы в первом туре. А в итоге потребовалось три тура", — приводит слова Драчева "Спорт-Экспресс".Владимир Драчев рассказал, что собирать свою команду начал задолго до выборов. Кроме того в новом правлении СБР найдется работа и для Виктора Майгурова. "Команду мы стали собирать с июня прошлого года. Люди постепенно приходили, команда увеличивалась. И постоянно дорабатывали программу – даже в последние две недели, поскольку приходили новые идеи. Очень многое поменялось после поездок по регионам. Как только стал выезжать, появилось много других мыслей. Виктор Майгуров, конечно, будет работать в качестве члена правления СБР по международным отношениям".Вице-президентом СБР избран известный тренер Анатолий Хованцев, который заявил, что иностранных тренеров сборной России больше не будет. "Иностранных специалистов в сборную приглашать не будем. Что касается кандидатов, то их имена я пока озвучивать не буду, поскольку их надо обсудить с президентом".