Стражи порядка зарядили ребят позитивом и положительными эмоциями.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру посетили СОШ №19 города Владимира, где провели традиционную Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка».Спортивное мероприятие для детей провели специалисты профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом. В ходе мероприятия сотрудники полиции продемонстрировали ребятам оружие, которое используется полицейскими в служебной деятельности. Под руководством сотрудников полиции мальчишки и девчонки самостоятельно попробовали свои силы в сборке и разборке оружия.Сотрудник экспертно-криминалистического отдела показал школьникам содержимое чемодана криминалиста, а также ознакомил ребят с процедурой дактилоскопии.Далее приемы самообороны без оружия ребятам продемонстрировали полицейские-спортсмены, мастера спорта России по самбо и дзюдо, неоднократные призеры чемпионатов МВД и Европы, победители турниров разных уровне, проходящие службу в городском Управлении. Без сомнений происходящее вызвало у ребят неподдельный интерес. Среди ребят оказалось немало желающих получить небольшой урок у мастеров спорта и повторить приемы.Школьники остались очень довольны, все получили массу положительных эмоций. Многие ребята рассказали, что хотели бы в будущем связать свою жизнь с правоохранительной сферой.В заключении мероприятия и школьники, и учителя поблагодарили сотрудников УМВД России по городу Владимиру за организованный праздник.