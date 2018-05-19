Посол США в РФ Джон Хантсман передумал выступать на панельной дискуссии по вопросам российско-американского делового климата в рамках Петербургского международного экономического форума из-за опасения избыточного внимания СМИ.

Посол США в РФ Джон Хантсман передумал выступать на панельной дискуссии по вопросам российско-американского делового климата в рамках Петербургского международного экономического форума из-за опасения избыточного внимания СМИ.Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан, подчеркнув, что ее шеф первоначально согласился на короткое выступление в начале панельной дискуссии по теме российско-американского делового климата.Собеседница агентства подчеркнула, что это соответствовало принципам, которых Хантсман придерживался с момента своего назначения: "прямые контакты между людьми и взаимодействие бизнес-кругов важны для того, чтобы показать, что у нас разногласия с правительством России, но не с ее народом".Калан подчеркнула, что после того, как в посольстве поняли, что пресса будет фокусировать свое внимание на личности Хантсмана, возникло опасение, что в стороне останутся важные дискуссии панельной сессии, после чего американский посол принял решение отказаться от выступления на ее открытии.Петербургский международный экономический форум пройдет 24–26 мая.