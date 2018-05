Американский журналист и писатель Закари Цвизен поставил себе необычную задачу. Он решил предотвратить ДТП в онлайн-игре GTA V. Цвизен заметил, что на одном из поворотов виртуального города аварии с участием компьютерных водителей случаются особенно часто. Мужчина смог их обезопасить.

Американский журналист и писатель Закари Цвизен поставил себе необычную задачу. Он решил предотвратить ДТП в онлайн-игре GTA V. Цвизен заметил, что на одном из поворотов виртуального города аварии с участием компьютерных водителей случаются особенно часто. Мужчина смог их обезопасить, сообщает Kotaku.Внимание журналиста привлек один из поворотов на трассе Buen Vino Road к северо-западу от Лос-Сантоса в игре GTA V. Аварии на нем происходили особенно часто. Запрограммированные компьютером водители постоянно вписывались в поворот на большой скорости, из-за чего их машины налетали на бордюр и переворачивались.GTA Online players discover this one road that makes every NPC crash: https://t.co/CXvZgagcJN pic.twitter.com/7zwxdyYcuj— Kotaku (@Kotaku) 18 мая 2018 г.Сначала журналист пробовал пристраиваться к виртуальным "лихачам" сзади и начинать им сигналить перед поворотом. Это ни к чему хорошему не привело – водители начинали выходить из машины и драться с персонажем американца.Тогда Цвизен угнал полицейскую машину и оставил ее с включенной сиреной у злосчастного поворота. Результат оказался потрясающим – за 20 минут на трассе не перевернулась ни одна машина.Журналист сделал вывод, что даже виртуальные водители, будь они сколь угодно пьяные, испытывают страх перед полицией.