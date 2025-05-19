113-летнее дерево растет на улице Спасской и украшено фигурами кота ученого, совы и золотой цепи.

Стартовало всероссийское голосование за деревья-памятники живой природы. Среди 70 претендентов на победу — «Пушкинский дуб» из Владимира. 113-летнее дерево растет на улице Спасской и украшено фигурами кота ученого, совы и золотой цепи.Дуб участвует в конкурсе под номером 20 и на данный момент набрал более 180 голосов. Отдать свой голос за владимирскую достопримечательность можно на сайте конкурса, указав лишь свой адрес электронной почты.Напомним, ранее мы писали, что