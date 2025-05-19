Точка притяжения туристов. Александр Авдеев в ходе выездного заседания Правительства Владимирской области обсудил перспективы социально-экономического развития Судогодского района. По

Точка притяжения туристов. Александр Авдеев в ходе выездного заседания Правительства Владимирской области обсудил перспективы социально-экономического развития Судогодского района. По мнению главы региона, у муниципального образования есть важные преимущества благодаря его географическому положению. В частности, через территорию проходят две крупные автомобильные дороги: М-7 и М-12. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Судогодский район обладает серьезным потенциалом для