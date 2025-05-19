С просьбой помочь решить вопрос с газификацией к депутату обратилась староста деревни Авдотьино.

Стало известно, что деревню Авдотьино Ковровского района и близлежащие к ней деревни планируется включить в областную программу газификации. Этот вопрос взял на контроль депутат Госдумы от Владимирской области .С просьбой помочь решить вопрос с газификацией к депутату обратилась староста деревни Авдотьино во время личного приема граждан депутатом. Алексей Говырин сразу же связался с главой администрации Ковровского района Вячеславом Скороходовым и руководителем «Газпром газораспределение Владимир» Алексеем Конышевым, правительством Владимирской области, чтобы совместно решить проблему.«Программа, которая реализуется в области за счет средств Газпрома, формируется и уточняется ежегодно. Несмотря на высокий уровень газификации Владимирской области, работы еще много. Обращение от жителей Авдотьино взял в работу. Пока мы еще в начале пути. Договорились, что в ближайшее время жители не только Авдотьино, но и ближайших деревень проведут сход, а администрация района сформирует заявку на газификацию этих населенных пунктов. С моей стороны — поддержка, буду держать на контроле», — подчеркнул Говырин.Также парламентарий рассказал, что планируется строительство межпоселкового газопровода протяженностью 25 километров в северной части Ковровского района. Газопровод с. Пантелеево — д.Юрино — д. Юдиха — д. Дорониха — д. Обращиха — д. Красная Грива уже включен в Программу, срок реализации проекта — до 2030 года.