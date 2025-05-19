Состоялась природоохранная акция «День реки Клязьмы».

15 мая в рамках организованного ГБУ ВО «Экорегион», МАУДО СЮН «Патриарший сад» и Молодежным водным сообществом Владимирской области экомарафона «Клязьме посвящается» состоялась природоохранная акция «День реки Клязьмы».В поддержку проведения акции выступили Министерство природопользования и экологии Владимирской области, Управления по охране окружающей среды Администрации города Владимира, ГБУ ВО «Дирекция ООПТ», сеть магазинов Fix Price.На берегу р. Клязьмы в черте г. Владимира состоялся субботник, который позволил очистить берег реки и прилегающую вокруг территорию от мусора и отходов. По итогу на утилизацию было собрано около 16 кубов мусора, расчищено порядка 300 кв. метров городского пляжа.По завершению массовой уборки участников мероприятия ждала насыщенная программа: мастер-класс по исследованию водных объектов, общение с ведущими специалистами в области экологии и устойчивого развития, флешмоб, эко-эстафета, а так же награждение участников экомарафона «Клязьме посвящается». Каждому из участников вручили дипломы и памятные подарки.Подобная акция проводится уже второй год подряд, а география ее участников распространилась на всю территорию Владимирской области. Более ста участников со всех удаленных уголков региона присоединились к акции. Ими стали воспитанники школ г. Владимира, Александровского, Камешковского, Ковровского, Юрьев-Польского, Муромского, Собинского, Гусь-Хрустального районов, а так же добровольцы ресурсного центра Движение «Экосистема» Владимирского государственного университета. Каждый участник акции внес свой вклад в сохранение и сбережение одной из главной водной артерии нашего региона - р. Клязьмы.