В Петушинском районе Владимирской области вновь обострилась проблема обращения с отходами. На этот раз объектом внимания стала мусорная свалка у деревни Бабанино, на которой в ходе

В Петушинском районе Владимирской области вновь обострилась проблема обращения с отходами. На этот раз объектом внимания стала мусорная свалка у деревни Бабанино, на которой в ходе проверки были выявлены серьезные экологические нарушения. Ревизия проводилась прокуратурой региона совместно с представителями Росприроднадзора. Специалисты установили, что на объекте грубо нарушаются требования природоохранного законодательства. В частности, выяснилось, что часть