Прокуратура внесла представление руководителю АО «Полигон».

Во Владимирской области на полигоне ТБО у д. Бабанино прокуратура и Росприроднадзор выявили серьезные нарушения: отсутствие пересыпки отходов, ненадлежащее ограждение, неработающие очистные сооружения, складирование мусора на почву и отсутствие весового контроля. Об этом сообщила пресс-служба ведомств.Прокуратура внесла представление руководителю АО «Полигон», а на ответственных лиц завели административные дела.Напомним, ранее мы писали, что