В минувшую субботу в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошла Всероссийская акция «Ночь музеев».

В минувшую субботу в музее-заповеднике «Александровская слобода» прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». В этом году Министерство культуры обозначило ее проведение темой «Герои». Заявленная в «Слободе» программа максимально соответствовала выбранному направлению.На выставке «Время героев», созданной в ознаменование 80-летия Великой Победы, для всех желающих организовали бесплатные интерактивные экскурсии. В перерывах между ними выставка «превращалась» в театральную сцену. Посетители активно пользовались индивидуальными аудиогидами, куда был записан аудиоспектакль «Там, где слышна война... », основанный на реальных историях александровцев-участников военных событий, рассказанных от первого лица. За 25 минут перед слушателями проходило 15 образов – мальчишки-подростки («александровская братва», как они себя называли, из которых не выжил никто), защитник Брестской крепости, участник Сталинградской битвы, медсестра полевого госпиталя, труженики тыла и т.д.).На время самому стать «солдатом Победы» можно было, приняв участие в военно-патриотической игре-зарнице «Партизаны за рекой», организованной на открытой площадке перед Распятской колокольней. «Новобранцы» освоили полевую связь, передачу сообщений при помощи телеграфного ключа и азбуки Морзе, проверили силы в метании гранат, в сборке-разборке винтовки Мосина, выполнили артиллерийское задание и смогли успешно пересечь «минное поле». А еще сумели разгадать военную шараду и научились оказывать помощь раненым.В этот же вечер состоялась премьера межмузейного видеопроекта к 495-летию Ивана Грозного. Подготовка к этому поэтическому марафону началась почти два месяца назад. В течение всего времени сотрудники семнадцати ведущих музеев страны записывали части исторической поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова». Затем инициатор проекта – Музей Ивана Грозного – собрал отрывки в единый фильм. Вступление в нем читает Заслуженный артист России Валерий Баринов, который ранее выступал с этим произведением в стенах Александровского кремля. Участники подошли к работе очень творчески, максимально воссоздавая средневековые интерьеры и используя стилизованные костюмы. Во время проведения акции было организовано четыре сеанса, а теперь все желающие могут посмотреть его на платформах музея.На двух знаковых экспозициях «Слободы» гостей ждали интерактивные мобильные квизы «Тайны Государева двора» и «Печатный двор: Проверь свои знания!».Тем, кто не расстается с гаджетами, особенно интересна была новая выставка «Полет мысли». Здесь с помощью современных технологий дополненной реальности посетители сами «оживляли» и приводили в действие гениальные изобретения великого ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.Любителей творчества и просто родителей с детьми помладше традиционно порадовала ярмарка с мастер-классами по гончарному искусству, каллиграфии, росписи по дереву и увлекательный урок с Музеем народной игрушки «Забавушка».«Вот уже 16-й раз мы принимаем участие в акции. И каждый раз в нашем музее она проходит по-разному. В этом году программа получилась очень насыщенная, яркая. В нее включили мероприятия, поддерживающие официальную тему «Ночи» и, конечно, учли празднование 495-летия Ивана Грозного. Очень хотелось подарить в этот вечер посетителям праздник исторической памяти. Мы очень старались все события сделать в разных форматах, чтобы сегодняшний визит в музей стал для каждого эмоционально наполненным и запоминающимся. Уверена – нам это удалось!», – рассказала врио музея-заповедника Марина Рыбакова.Добавим, что благодаря комфортной погоде и насыщенной программе, ориентированной, в первую очередь, на молодежь и семейный досуг, нынешняя «Ночь музеев» в Музее Ивана Грозного собрала значительно больше гостей, нежели прошлогодняя – всего более 1800 гостей. Верим, что тенденция сохранится.