В аварии погибли 17-летняя девушка и 24-летний парень.

Во Владимирской области вынесли приговор в отношении 26-летнего водителя. По его вине погибли двое пассажиров, в том числе 17-летняя девушка. Молодой человек сел за руль под наркотиками. Подробности — в материале .Четыре человека в машинеРезонансная авария произошла 1 сентября 2024 года. В Петушинском районе в машине «ВАЗ 21083» находились четыре человека. За руль сел молодой человек из города Петушки.У него был бурный вечер: следователи установили, что парень употреблял наркотики и алкоголь. Неизвестно, чем занималась компания. На 24-м километре трассы трассы «Пекша — Ларионово — Караваево» водитель не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево.Тогда в пресс-службе УМВД по Владимирской области указали, что от полученных травм на месте скончались 24-летний молодой человек и 17-летняя девушка. В полицию, МЧС и скорую помощь позвонил третий пассажир, который серьезно не пострадал.Больше восьми лет в колонииСам водитель сбросил друзей на месте аварии. У него не было ни царапины после столкновения. Молодой человек смог добраться до дома. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Парню предъявили обвинение и поместили под стражу на время расследования. Он не стал отрицать свою причастность к аварии. Следователи установили: водитель не соблюдал скоростной режим на межпоселковой дороге и не мог контролировать управление.Приговор горе-водителю вынесли сразу по двум статьям — за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере (ч.1 ст.228 УК РФ) и за нарушение правил, повлекшее смерть двух человек, совершенное лицом в состоянии опьянения и скрывшимся с места ДТП (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Он проведет в колонии общего режима восемь лет и один месяц.Также молодой человек должен выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших.