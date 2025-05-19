Поля Вязниковского района оказались перенаселены мышами. Специалисты насчитали по 250 жилых нор на гектар во время проверок в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра по

Поля Вязниковского района оказались перенаселены мышами. Специалисты насчитали по 250 жилых нор на гектар во время проверок в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра по Владимирской, Ивановской и Ярославской областям. В целом по области проверили 16,77 тысяч гектаров на посевах озимых зерновых культур и многолетних трав. Мыши заняли 34,7% территории (5,82 тысяч гектаров). На