Во Владимире скоро завершится реновация старинного купеческого особняка в центре города у Золотых ворот. Речь идет о доме № 11 на улице Дворянской. Это так называемый «Дом купца Тарасова».

Во Владимире скоро завершится реновация старинного купеческого особняка в центре города у Золотых ворот. Речь идет о доме № 11 на улице Дворянской. Это так называемый «Дом купца Тарасова». Реставрацией занимается владимирская фирма «Наследие», которая, в свою очередь, входит в столичную группу компаний Агентства реновации архитектурного наследия «Интеллект». По словам реставраторов, работы на объекте скоро