В промышленно-логистическом парке М5 Чулково разместит складские комплексы для хранения и реализации продукции резидент из Индии.

В промышленно-логистическом парке М5 Чулково разместит складские комплексы для хранения и реализации продукции резидент из Индии. Общая площадь объекта резидента составляет 0.9 га. Планируемый объем инвестиций в развитие бизнеса более 198 млн рублей. На площадке предприниматель из Индии сможет оптимизировать свою сеть оптовых поставок, логистику и снизить затраты. За реализацию проекта отвечает компания «Реалитек».В последние годы Россия преуспела в привлечении представителей дружественных стран, стремящихся инвестировать в коммерческую недвижимость и развивать свой бизнес. Доступность высококачественных объектов, а также благоприятные условия для ведения бизнеса создают оптимальный климат для иностранных инвесторов и предпринимателей. Интерес бизнесменов из Индии к развитию бизнеса в России в последние годы значительно увеличился. Это связано с экономической стабильностью, развитием двусторонних отношений и правительственной поддержкой. Между Россией и Индией наблюдается укрепление политических и экономических связей, что создает дополнительные возможности для сотрудничества. Индийские бизнесмены рассматривают такие области, как информационные технологии, производство, сельское хозяйство, а также фармацевтику и энергетику как ключевые направления для инвестиций в российский рынок.“Сочетание выгодных экономических условий и политической воли делают Россию привлекательной для предпринимателей и инвесторов из Индии”, - подчеркнул Виталий Коляда, генеральный директор компании “Реалитек”.«Реалитек» (входит в А.М.Р. Групп) — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.