Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече на выходных в Ижевске обсудили повышение надежности сетевого комплекса региона, актуальные вопросы развития инфраструктуры.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече на выходных в Ижевске обсудили повышение надежности сетевого комплекса региона, актуальные вопросы развития инфраструктуры.«"Россети" планомерно увеличивают надежность электроснабжения потребителей Удмуртии. Только в первом квартале 2025 года мы зафиксировали снижение аварийности в удмуртских сетях на 11%. Качественная подготовка к прошедшему осенне-зимнему периоду и удачное прохождение отопительного сезона – это в первую очередь комфорт и безопасность жителей, бесперебойная работа важнейших социальных объектов. «Россети» – наш надежный партнер не только в сфере ЖКХ, но и в важных для региона спортивных и культурных проектах, таких как Сети-парк и Благовещенский собор в Воткинске. Уверен, в новом сезоне наша работа с холдингом будет двигаться в том же русле», – сказал Александр Бречалов.Андрей Рюмин отметил, что «Россети» уделяют большое внимание надежности электроснабжения республики. «Сейчас строим подстанцию 110 кВ в Завьяловском районе, которая обеспечит условия для развития пригородов Ижевска. Объект создается с «нуля», он будет оснащен передовым отечественным оборудованием. Проведем модернизацию нескольких магистральных подстанций, от которых зависит устойчивая работа всей Удмуртской энергосистемы. Совокупно планируем инвестировать в 2025 году в сетевой комплекс региона более 3,3 млрд рублей», – сказал он.На встрече также обсуждались планы по подключению к сети промышленных предприятий. Среди них – первое в стране крупное производство постоянных редкоземельных магнитов, которое создается в Глазове, российско-китайский металлообрабатывающий завод в Ижевске, для которого будет введена новая подстанция 110 кВ.В рамках поездки в Удмуртию Андрей Рюмин посетил многофункциональный центр управления сетями, который в прошлом году дочерняя компания «Россети Центр и Приволжье» открыла в Ижевске. В зоне его ответственности находятся 35 тыс. км линий электропередачи, более 220 питающих центров 35–220 кВ. Новый высокотехнологичный объект позволил усилить контроль за работой электросетей, уменьшить время реагирования на любые нарушения.