«Согласие» выплатило возмещение в рамках договора страхования рисков ответственности перевозчика

Водитель следовал по маршруту перевозки груза. Во время передвижения по территории Республики Башкортостан он выехал на обочину и не справился с управлением, вследствие чего произошло опрокидывание грузового транспортного средства в кювет по ходу движения. Водитель не пострадал. В результате произошедшего ДТП был полностью уничтожен перевозимый груз – сыра в брикетах.В рамках договора страхования рисков ответственности перевозчика данный случай был признан страховым, и компании-перевозчику было выплачено страховое возмещение в размере более 3,2 млн рублей.