Два частных дома сгорели в Александровском районе в воскресенье 18 мая, рассказали в службе ГО, ПБ И ЧС Карабаново. Этот день был ветреным, огонь распространялся очень быстро, поэтому

Два частных дома сгорели в Александровском районе в воскресенье 18 мая, рассказали в службе ГО, ПБ И ЧС Карабаново. Этот день был ветреным, огонь распространялся очень быстро, поэтому спасателям было важно не дать пламени перекинуться на соседние постройки. В 14:28 пожарных вызвали на Вокзальную улицу в Струнино. По всей площади горел частный двухэтажный жилой дом.