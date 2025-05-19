В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Во Владимирской области в деревне Талызино Муромского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Современный модульный ФАП, стоимостью чуть более 5 миллионов рублей, заменил старое здание бывшей школы 1950-х годов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Фельдшер Оксана Матвеева, переехавшая из Нижегородской области по программе «Земский фельдшер», призналась, что была растрогана, увидев новый ФАП: «Когда вошла в новый ФАП – даже расплакалась от счастья. Здесь тепло, светло, просторно. На работу иду с вдохновением».ФАП обслуживает жителей трех деревень – Талызино, Рожново и Игнатьево, а это около 190 человек. Оксана Матвеева подчеркивает ответственность своей работы в сельской местности, где она является единственным медиком на несколько деревень и должна обладать широким спектром медицинских знаний.Местная жительница Надежда Дмитриева высоко оценила профессионализм фельдшера: «У нас высокопрофессиональный фельдшер... Всем бы таких фельдшеров».Возведение новых медицинских объектов благодаря национальному проекту оказывает значительное влияние на повышение качества жизни населения в сельских территориях.