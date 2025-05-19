Переговоры об этом уже идут.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил с и. о. ректора университета имени Д. И. Менделеева Евгением Румянцевым возможность создания филиала в Гусь-Хрустальном, центре химической промышленности региона. Об этом рассказал глава области.Инициатива обусловлена развитием профильных кластеров и необходимостью преемственности между средним и высшим образованием на базе Гусевского стекольного колледжа. Руководство РХТУ поддержало предложение и выразило готовность разработать дорожную карту проекта, учитывая потребности местной промышленности в кадрах.Напомним, ранее мы писали, что