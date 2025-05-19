Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале заявил, что обсуждает с коллегами создание в Гусь-Хрустальном подразделения Российского химико-технологического

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале заявил, что обсуждает с коллегами создание в Гусь-Хрустальном подразделения Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. По словам главы региона, он уже провел рабочую встречу с и. о. ректора РХТУ Евгениев Румянцевым. В ходе диалога Александр Авдеев заявил, что Гусь-Хрустальный – центр компетенций в области химической промышленности,