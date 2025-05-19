Спасатели помогли упавшей с кровати пенсионерке из Коврова. Помощь вызвали соседи снизу, которые услышали среди ночи мычание и стуки. Историю рассказал спасатель местный блогер-спасатель

Спасатели помогли упавшей с кровати пенсионерке из Коврова. Помощь вызвали соседи снизу, которые услышали среди ночи мычание и стуки. Историю рассказал спасатель местный блогер-спасатель Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». 17 мая в 3:10 смену вызвали к одному из многоквартирных домов. Прибывших специалистов встретила заявительница, она рассказала, что соседка сверху стучит, кричит и мычит. Она