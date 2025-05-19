Какие вопросы будут обсуждать на международном юридическом форуме в Петербурге?

В понедельник, 19 мая, в Северной столице открывается XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) - без преувеличения, одно из ключевых событий в мировой правовой повестке.- Участие в работе форума министров юстиции, генеральных прокуроров, председателей верховных и конституционных судов, а также делегатов из более чем 82 стран свидетельствует о высоком международном статусе ПМЮФ и отражает устойчивое доверие международного сообщества к подходам, реализуемым Россией в сфере правового регулирования и соблюдения международных правовых норм, - подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков. - Общее число участников составляет порядка четырех тысяч человек, что подтверждает значимость форума как ключевой площадки глобального правового диалога.Девиз этого года - "Право: уроки прошлого для мира будущего". Напряженная мировая ситуация, которая сегодня затрагивает едва ли не все страны и континенты, наглядно свидетельствует, что всем нам следует учиться на чужих ошибках, а не совершать новые.Деловая программа форума, включающая более 120 мероприятий по десяти тематическим трекам, отражает наиболее острые проблемы современности.В понедельник, например, юристы обсудят вопросы и вызовы, возникающие в процессе реализации и финансирования крупных международных и национальных проектов, проблемы так называемой новой занятости с использованием цифровых платформ, правовое обеспечение научно-технологического лидерства РФ, цифровые финансовые активы, возможность консенсуса в международном праве и многое другое.- Уважение прав и основных свобод человека, равенство государственных суверенитетов, добросовестное выполнение всех принятых на себя обязательств и невмешательство во внутренние дела - все те фундаментальные принципы и нормы международного права, утвержденные мировым сообществом еще десятилетия назад, должны и сейчас оставаться императивными условиями равноправного сотрудничества и сбалансированного развития всего человечества, - отметил министр юстиции РФ, председатель Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Константин Чуйченко. - Уверен, что выработанные в ходе форума решения послужат дальнейшему совершенствованию глобальной правовой системы, расширению межгосударственного партнерства в сфере юстиции и построению благополучного будущего для всех стран и народов.При этом признанные авторитеты мировой юриспруденции готовы обсуждать не только вопросы высокой политики, но и сугубо прикладные вещи - такие как направления развития правового регулирования рынка готовой еды, строительство и содержание объектов недвижимости или расширение инструментов воздействия на должников по алиментам.Ключевые события второго дня форума - традиционная лекция председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. На этот раз ее тема - "Коррупция - угроза цивилизации права". Также пройдет совещание министров юстиции под председательством министра юстиции РФ и состоится пленарное заседание. А среди тем, предложенных к обсуждению, - цифровой бизнес и киберпреступность, обсуждение правовых аспектов развития биотехнологий, правовые вызовы миграционного регулирования.Отметим, что насыщенная программа Петербургского юридического форума тем не менее предоставляет участникам возможности для отдыха, неформального общения, расширения кругозора. Его официальная повестка включает также спортивную программу, в рамках которой пройдут состязания на кубки ПМЮФ по шашкам и игре го, и фестиваль культуры "Петербургские сезоны" - возможность посетить основные музеи и достопримечательности Северной столицы.- Санкт-Петербург - город с уникальным культурным наследием, и наша задача - дать возможность участникам форума прикоснуться к его богатой истории и искусству, - отметил Антон Кобяков. - Программа фестиваля культуры ПМЮФ-2025 - неотъемлемая часть форума.