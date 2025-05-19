Новости о нападении мигранта с ножом на владимирского врача активно начали распространяться в интернете 18 мая. Об этом происшествии сообщили несколько телеграм-каналов. Однако информация

Новости о нападении мигранта с ножом на владимирского врача активно начали распространяться в интернете 18 мая. Об этом происшествии сообщили несколько телеграм-каналов. Однако информация оказалась фейком. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, 17 мая в полицию поступило сообщение, что во Владимире в частной медклинике посетитель распылил перцовый баллончик. Один из врачей получил химический ожог. Злоумышленника