170 участников, 110 километров и 6 часов в дороге. Речь про ежегодный велопробег, который состоялся в субботу, 17 мая. Последние приготовления, проверка спортивного инвентаря, и участники готовы

170 участников, 110 километров и 6 часов в дороге. Речь про ежегодный велопробег, который состоялся в субботу, 17 мая. Последние приготовления, проверка спортивного инвентаря, и участники готовы выдвигаться в путь. Маршрут прошел по 4 городам региона: Владимир, Суздаль, Камешково и Ковров. В последней точке участники были в районе пяти часов вечера, а выехали около 11