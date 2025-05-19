Также ребята сдают информатику, биологию и английский язык.

После «Последнего звонка» более 1500 одиннадцатиклассников и 3800 девятиклассников во Владимирской области готовятся к сдаче ЕГЭ и ГИА. Основной период экзаменов для 11-х классов пройдет с 23 мая по 4 июля, а для 9-х – с 21 мая по 16 июня.Самыми популярными предметами по выбору у выпускников 11-х классов стали обществознание, математика (базовая и профильная), информатика, биология и английский язык. Девятиклассники чаще всего выбирают обществознание, информатику, географию, биологию и химию.Для проведения экзаменов будут открыты пункты на базе школ, а также организованы специальные условия для сдающих на дому. Одиннадцатиклассники также смогут пересдать один предмет для улучшения результата 3 и 4 июля. Напомним, ранее мы писали, что