Во Владимире завершился ремонт нижнего подъезда к Дворцу детского и юношеского творчества (ДТЮ) на улице Пушкарской. По информации подрядной организации ГУП «ДСУ-3», движение автотранспорта

Во Владимире завершился ремонт нижнего подъезда к Дворцу детского и юношеского творчества (ДТЮ) на улице Пушкарской. По информации подрядной организации ГУП «ДСУ-3», движение автотранспорта восстановлено раньше намеченного срока. Проезд был перекрыт с 14 мая в связи с прокладкой новой канализационной сети на участке, где ведется строительство новой дороги. По изначальному плану, работы должны были продлиться