С 1 июня во Владимире стартует купальный сезон. Городская администрация уже приступила к подготовке двух официальных пляжей для отдыха жителей у воды. Речь идет о популярных местах на озере

С 1 июня во Владимире стартует купальный сезон. Городская администрация уже приступила к подготовке двух официальных пляжей для отдыха жителей у воды. Речь идет о популярных местах на озере Глубокое и водоеме Семязино – традиционно пригодных для отдыха на воде. С 1-го июня купаться можно только на официально разрешенных пляжах. Купание в других местах –