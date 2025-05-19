В клинике распылили перцовый баллончик.

В УМВД по Владимирской области опровергли сообщения, распространяемые в телеграм-каналах, о нападении мигранта на врача с ножом в медицинском учреждении города.На самом деле, по данным полиции, 17 мая в частной клинике Владимира произошел инцидент, в ходе которого 26-летний местный житель распылил перцовый баллончик. В результате, один из сотрудников получил химический ожог.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя. Напомним, ранее мы писали, что