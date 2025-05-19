Музей города Гусь-Хрустальный представил экспозицию, посвященную 80-летию Великой Победы.

Во Владимирской области 17 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев, историко-художественный музей города Гусь-Хрустальный представил экспозицию, посвященную 80-летию Великой Победы. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Центральное место заняли предметы, прошедшие войну вместе с солдатами: гармошка, кружка, котелок, блиндажная лампа, а также фотографии героев-земляков. Отдельный раздел выставки был посвящен гусевским медикам и местным заводам, выпускавшим продукцию для фронта.Посетители музея смогли ощутить трагедию войны и вспомнить имена земляков, внесших вклад в Победу.«Гости снова ощутили, какое горе несла война людям, еще раз вспомнили имена своих земляков, которым благодарны за жизнь новых поколений», — отметил депутат Игорь Игошин.