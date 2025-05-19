Во Владимирской области разработали новые меры для борьбы с угрозой, которую представляют бездомными собаки. С участившимися случаями нападений на людей власти решили действовать более

Во Владимирской области разработали новые меры для борьбы с угрозой, которую представляют бездомными собаки. С участившимися случаями нападений на людей власти решили действовать более системно. Инспекция ветеринарии региона разработала правила, согласно которым муниципалитеты и подрядные организации, отвечающие за отлов животных, обязаны вести постоянный мониторинг ситуации. В перечень их обязанностей вошли сбор информации о нападениях, регулярный