Признаки заселения грызунами обнаружены на 5,82 тыс. га.

Во Владимирской области зафиксировано заселение грызунами посевов на площади 5,82 тыс. га. Специалисты Россельхозцентра провели обследование 16,77 тыс. га посевов озимых и многолетних трав во Владимирской области.Признаки заселения грызунами обнаружены на 5,82 тыс. га. Наибольшая численность грызунов отмечена на посевах многолетних трав в Вязниковском районе (до 250 нор на гектар) и на озимых в Меленковском районе (47 нор на 100 гектарах).Напомним, ранее мы писали, что