Местные власти будут активнее работать по вопросу бездомных животных в регионе.

Во Владимирской области утверждены новые правила, направленные на снижение рисков нападения бездомных животных на людей. Инспекция ветеринарии разработала документ, обязывающий местные власти, организации и предпринимателей активнее работать в вопросах обращения с бродячими животными.Теперь ответственные лица должны регулярно отслеживать ситуацию: вести учет животных, собирать информацию о нападениях и оперативно реагировать на случаи агрессии или нахождения животных в неположенных местах. Особое внимание будет уделено местам скопления людей.Власти также планируют строить приюты и проводить просветительскую работу. Муниципалитеты будут ежегодно отчитываться о количестве бездомных животных и случаях нападений, а инспекция ветеринарии – контролировать ситуацию и рассчитывать показатель напряженности. Новые меры направлены на повышение безопасности как для людей, так и для самих животных.